Гиггз рассказал о несостоявшемся переходе в "Интер"

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Гиггз рассказал о несостоявшемся переходе в "Интер"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, что в 2003 году он мог покинуть английский клуб.

"Я бы не сказал, что каждому футболисту нужны новые вызовы. Мне было достаточно борьбы за чемпионство и Лигу Чемпионов в каждом сезоне. Так что у меня всегда был вызов.

Летом 2003 году, когда Бекхэм ушел в "Реал", появились слухи о моем переходе в "Интер". Впрочем, я ничего об этом не слышал. В предыдущем сезоне я играл не лучшим образом, но затем все наладилось. Просто в конце сезона ходили слухи, что кто-то из нас покинет клуб. Наверное, в тот момент я был близок к уходу. Но я никогда не хотел покидать "МЮ", - приводит слова Гиггза Sky Sports.

Гиггз выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1990 по 2014 годы. В составе манкунианцев он 13 раз становился чемпионом Англии и дважды выиграл Лигу Чемпионов.

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