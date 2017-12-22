Гиггз рассказал о несостоявшихся переходах в "Манчестер Юнайтед" Мбаппе и Жезуса

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Гиггз рассказал о несостоявшихся переходах в "Манчестер Юнайтед" Мбаппе и Жезуса

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал о несостоявшихся переходах в манкунианский клуб форвардов Килиана Мбаппе и Габриэла Жезуса.

"Я наблюдал за игрой Жезуса три года назад. И я целый год просматривал Мбаппе. Мы следили за их игрой вместе со скаутом, и там вообще не о чем было думать. Была только мысль - их надо брать. Это обошлось бы в пять миллионов фунтов или около того. Купите их, потом отдайте назад в аренду. В этом плане клуб мог бы сработать получше" - приводит слова Гиггза Sky Sports.

Напомним, что сейчас 19-летний Мбаппе успешно выступает за ПСЖ, а 20-летний Жезус - за "Манчестер Сити".

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