Гиггз рассказал о планах Бэйла на будущее

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Гиггз рассказал о планах Бэйла на будущее

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал о планах на будущее главной звезды своей команды Гарета Бэйла.

Ранее СМИ сообщали, что 28-летний валлиец дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед", также на него претендует "Бавария".

"Бэйл говорил, что счастлив в "Реале". Он знает, что клуб и тренер уважают его, и он хочет показать болельщикам, на что способен. Гарет не намерен покидать "Реал", а клуб не планирует продавать его. Понятно, что вариант с "Манчестер Юнайтед" был бы интересным для Бэйла, но не думаю, что сейчас ему это нужно - он не собирается уходить из "Реала" - приводит слова Гиггза Marca.

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