Гиггз рассказал о планах Бэйла на будущее

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал о планах на будущее главной звезды своей команды Гарета Бэйла.

Ранее СМИ сообщали, что 28-летний валлиец дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед", также на него претендует "Бавария".

"Бэйл говорил, что счастлив в "Реале". Он знает, что клуб и тренер уважают его, и он хочет показать болельщикам, на что способен. Гарет не намерен покидать "Реал", а клуб не планирует продавать его. Понятно, что вариант с "Манчестер Юнайтед" был бы интересным для Бэйла, но не думаю, что сейчас ему это нужно - он не собирается уходить из "Реала" - приводит слова Гиггза Marca.

Не пропустите: Снова травма? На тренировке "Реала" Бэйл работал по индивидуальной программе. | http://soccernews.ru