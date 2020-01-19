Гиггз решился на радикальную процедуру из-за проблем с волосами

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал, что ему была сделана лазерная трансплантация волос из-за угрозы облысения.

"Мне было почти 30 лет, когда я стал терять волосы. Из-за этого у меня стала развиваться паранойя, так как в 20 лет у меня были густые длинные волосы. Футбол - это стресс. На вас постоянно оказывается давление, так как вы не можете показывать плохую игру. Из-за этого напряжение растет. Мое облысение связно именно с этим", - приводит слова Гиггза The Sun.

Напомним, что Уэльс под руководством 46-летнего Гиггза вышел в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, где встретится с Турции, Италии и Швейцарии.

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