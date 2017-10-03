Гиггз считает, что Феллаини заменил Погба

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Гиггз считает, что Феллаини заменил Погба

Легендарный игрок "МЮ" Райан Гиггз похвалил бельгийского полузащитника команды Маруана Феллаини.

"Я работал с ним и знаю, что это игрок высокого класса. Сейчас он забивает важные голы и выполняет роль Поля Погба. Я рад за него", - заявил экс-игрок "красных дьяволов".

В текущем сезоне бельгиец провел 6 матчей в АПЛ и забил 3 гола.

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