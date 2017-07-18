Гиггз: "Слухи о том, что я хочу тренировать только в АПЛ - это неправда"

Теги райан гиггз

Гиггз: "Слухи о том, что я хочу тренировать только в АПЛ - это неправда"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, где может начаться его тренерская карьера.

"Необходимо поговорить с владельцами и руководителями клуба: если проект стоящий, тебе сразу захочется приступить к работе. Обо мне много чего говорили, но что я хочу тренировать только в АПЛ - это ложь.

Я бы предпочёл тренировать команду четвёртого дивизиона, в которой философия и амбиции будут совпадать с моими, а не браться за работу в клубе АПЛ, где владельцы не дают шанса и пачками меняют тренеров. Я бы выбрал из этих предложений первое. Тем более это будет моя первая полноценная тренерская работа" - приводит слова Гиггза talkSPORT.

Читайте также: Гиггз: "В "МЮ" на Лукаку постоянно будет идти давление". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов