Гиггз: "Слухи о том, что я хочу тренировать только в АПЛ - это неправда"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, где может начаться его тренерская карьера.

"Необходимо поговорить с владельцами и руководителями клуба: если проект стоящий, тебе сразу захочется приступить к работе. Обо мне много чего говорили, но что я хочу тренировать только в АПЛ - это ложь.

Я бы предпочёл тренировать команду четвёртого дивизиона, в которой философия и амбиции будут совпадать с моими, а не браться за работу в клубе АПЛ, где владельцы не дают шанса и пачками меняют тренеров. Я бы выбрал из этих предложений первое. Тем более это будет моя первая полноценная тренерская работа" - приводит слова Гиггза talkSPORT.

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