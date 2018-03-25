Гиггз сравнил Бэйла с Роналду

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Гиггз сравнил Бэйла с Роналду

Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз подверг сравнению форвардов "Реала" Гарета Бэйла и Криштиану Роналду.

"Гарет может забивать любые голы, он похож на Роналду. Оба начинали как фланговые футболисты, но также они могут сыграть в центре. Бэйл может принести много пользы команде, если ему дать свободу" - приводит слова Гиггза Marca.

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