Гиггз сравнил Бэйла с Роналду
Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз подверг сравнению форвардов "Реала" Гарета Бэйла и Криштиану Роналду.
"Гарет может забивать любые голы, он похож на Роналду. Оба начинали как фланговые футболисты, но также они могут сыграть в центре. Бэйл может принести много пользы команде, если ему дать свободу" - приводит слова Гиггза Marca.
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