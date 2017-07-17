Гиггз: "В "МЮ" на Лукаку постоянно будет идти давление"

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поделился мнением о трансфере Ромелу Лукаку.

"Лукаку будет находиться под пристальным наблюдением, которого у него никогда не было в "Вест Бромвиче", "Челси" или "Эвертоне". Лукаку потребуется толстая кожа, потому что в "МЮ" на него постоянно будет идти давление. Ему надо будет внимательно слушать тренеров, это очень важно. Если Ромелу упустит свой шанс, на его место придёт тот, кто этим шансом воспользуется. В "МЮ“ необходимо доказывать свою готовность постоянно.

Я слышал про интерес "МЮ" к Морате, но у Лукаку есть перед ним несколько преимуществ: Ромелу уже играл в АПЛ, он дружит с Полем Погба, что тоже облегчит адаптацию. И он знаком с требованиями Моуринью" - приводит слова Гиггза Sky Sports.

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