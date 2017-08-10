Гиггз верит в переход Бэйла в "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз верит, что однажды его соотечественник вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл присоединится к "красным дьяволам".

"Не думаю, что Бэйл перейдёт в "МЮ" этим летом. Но я верю, что в один прекрасный день он окажется на "Олд Траффорд" - приводит слова Гиггза Daily Express.

Стоит отметить, что ранее президент "Реала" Флорентино Перес исключил продажу Бэйла в нынешнее трансферное окно. | http://soccernews.ru