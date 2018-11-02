Гиггз высказался об уходе Рэмзи из "Арсенала"

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Гиггз высказался об уходе Рэмзи из "Арсенала"
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал предстоящий уход своего соотечественника Аарона Рэмзи из "Арсенала".

"Меня спрашивают о предстоящем уходе Рэмзи из "Арсенала". Я могу сказать лишь то, что приезжая в сборную Уэльса, он всегда ведет себя как настоящий профессионал. Ситуация с контрактом в "Арсенале" никак на нем не сказывается.

Уверен, что у него не будет недостатка в предложениях после ухода из "Арсенала". Если он сыграет сезон без травм, то забьет 10-15 голов. Он является привлекательным вариантом для любой команды", – цитирует Гиггза Sky Sports.

Напомним, что 27-летний Рэмзи требовал от "Арсенала" зарплату в размере 20 миллионов евро в год, но клуб отказался пойти на его требования. Контракт хавбека с "канонирами" истекает летом 2019 года. Таким образом он покинет клуб бесплатно.

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