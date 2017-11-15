Гиггз: "Я бы не стал менять Рэшфорда на Габриэла Жезуса"



Бывший полузащитник и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз сравнил форварда манкунианцев Маркуса Рэшфорда с нападающим "Манчестер Сити" Габриэлом Жезусом.

"Жезус забивает больше голов, но это игроки разного плана. Я работал с Маркусом и видел, что он очень талантлив. Благодаря скорости принятия решений он является очень ценным игроком для "Манчестер Юнайтед". Я бы не обменял Маркуса на другого игрока. Очевидно, что Жезус также классный футболист, но я бы выбрал Рэшфорда", - цитирует Гиггза Sky Sports.

В этом сезоне 20-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 18 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. На счету 20-летнего Жезуса 9 мячей и 1 голевой пас в 16 поединках за "Манчестер Сити".

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