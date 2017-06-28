Гиггз: "Я не получал предложений от Моуринью"

Теги манчестер юнайтедрайан гиггзжозе моуринью

Гиггз: "Я не получал предложений от Моуринью"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, что Жозе Моуринью не приглашал его в свой тренерский штаб.

"Я не получал предложений от Моуринью. Это был мой выбор. Как только Луи ван Гал покинул "МЮ", я принял решение покинуть клуб. Я проработал два года, но хотел быть помощником ван Гала в течение трёх лет. Этого не случилось.

Мой план состоял в том, чтобы отработать три года с ван Галом, а уже потом думать о будущем. К сожалению, не получилось. Но это футбол, такое бывает" - приводит слова Гиггза Manchester Evening News.

Читайте также: Гиггз намерен возглавить "Саутгмептон". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов