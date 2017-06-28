Гиггз: "Я не получал предложений от Моуринью"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, что Жозе Моуринью не приглашал его в свой тренерский штаб.

"Я не получал предложений от Моуринью. Это был мой выбор. Как только Луи ван Гал покинул "МЮ", я принял решение покинуть клуб. Я проработал два года, но хотел быть помощником ван Гала в течение трёх лет. Этого не случилось.

Мой план состоял в том, чтобы отработать три года с ван Галом, а уже потом думать о будущем. К сожалению, не получилось. Но это футбол, такое бывает" - приводит слова Гиггза Manchester Evening News.

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