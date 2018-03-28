Гиггз: "Я очень нервничал во время дебютного матча со сборной Уэльса"

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Гиггз: "Я очень нервничал во время дебютного матча со сборной Уэльса"
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал о своих ощущениях во время дебютного матча у руля национальной команды против Китая (6:0).

"Для меня это был очень важный момент. Я не могу сказать, что наслаждался каждой минутой, потому что очень нервничал. Но такая победа стала отличным результатом. Мы все отлично поработали", – цитирует Sky Sports Гиггза. 

Стоит отметить, что во втором матче Гиггза Уэльс уступил Уругваю со счетом 0:1.

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