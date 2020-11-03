Гиггза арестовали по подозрению в нападении на свою девушку

Теги манчестер юнайтедуэльсрайан гиггз

Гиггза арестовали по подозрению в нападении на свою девушку

У главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза возникли проблемы с законом, утверждает The Telegraph.

По сведениям издания, легенду "Манчестер Юнайтед" арестовали по подозрению в нападении на свою девушку.

Сообщается, что возлюбленная экс-футболиста Кейт Гревилл сама вызвала полицию и дала показания, приведшие к задержанию Гиггза.

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