Гиггза арестовали по подозрению в нападении на свою девушку

У главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза возникли проблемы с законом, утверждает The Telegraph.

По сведениям издания, легенду "Манчестер Юнайтед" арестовали по подозрению в нападении на свою девушку.

Сообщается, что возлюбленная экс-футболиста Кейт Гревилл сама вызвала полицию и дала показания, приведшие к задержанию Гиггза.

Не пропустите: Гиггз - о следующем чемпионстве "Манчестер Юнайтед": "Это может произойти через 15-20 лет". | http://soccernews.ru