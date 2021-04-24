Гиггзу грозит тюремное заключение
Фото Reuters
Главному тренеру сборной Уэльса Райану Гиггзу грозит тюремное заключение, сообщает Daily Star.
Напомним, что экс-игрок "Манчестер Юнайтед" обвиняют в нападении на двух женщин и нанесении им телесных повреждений. Кроме того, ему приписывают контролирующее поведение.
Отмечается, что в Британии принудительное или контролирующее поведение с 2015 года является правонарушением и карается пятью годами лишения свободы.
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|3
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|2
|Бельгия
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|3
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|5
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|3
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|3
|1