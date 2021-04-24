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Главному тренеру сборной Уэльса Райану Гиггзу грозит тюремное заключение, сообщает Daily Star.

Напомним, что экс-игрок "Манчестер Юнайтед" обвиняют в нападении на двух женщин и нанесении им телесных повреждений. Кроме того, ему приписывают контролирующее поведение.

Отмечается, что в Британии принудительное или контролирующее поведение с 2015 года является правонарушением и карается пятью годами лишения свободы.

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