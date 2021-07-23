Гиггзу предъявили полный перечень обвинений в деле об избиении бывшей подруги

Фото: твиттер The Mirror/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз побывал в суде по делу об избиении бывшей подруги Кейт Гревилл, сообщает The Mirror.

По сведениям источника, 47-летнему специалисту предъявлен целый список обвинений. Гиггзу инкриминируется следующее

— Отправлял Гревилл сообщения и/или блокировал ее, когда она проводила ночи с другими, или распрашивала его об отношениях с другими женщинами.

— Угрожал разослать письма ее друзьям и работодателю с описанием сексуальных отношений с ней.

— Выбрасывал ее вещи из дома, когда она задавала ему вопросы об отношениях с другими женщинами.

— В лондонском отеле Гиггз ударил Гревилл ногой в спину, а после этого выбросил ее в обнаженном виде из гостиничной спальни. Также он бросил в нее сумкой в ответ на обвинения в отношениях с другими женщинами.

— Постоянно отправлял сообщения и совершал звонки ей и ее друзьям, когда она пыталась с ним расстаться.

— Регулярно появлялся у нее дома и на работе после того, как она пыталась с ним расстаться.

Кроме того, Гиггз обвиняется в нападении на Эмму Гревилл - сестру Кейт.

Не пропустите: Гиггзу грозит тюрьма. | http://soccernews.ru