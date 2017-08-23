Гильерме: "Благодарен "Локомотиву" за то, что клуб дал мне возможность защищать его цвета в течение 10 лет"

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме отметил свой 10-летний юбилей в составе "железнодорожников".

"Очень благодарен "Локомотиву" за то, что клуб дал мне возможность защищать его цвета в течение этих 10 лет. Я очень горжусь, и я всегда буду благодарен за все, что сделал клуб для меня. Я всегда буду прилагать максимум усилий и стараться отвечать взаимностью на поле. Спасибо всем тем, кто всегда поддерживал меня: болельщикам, тренерам, игрокам, руководству клуба и всей моей семье. Надеюсь, что эта история продлится еще несколько лет", - написал Гильерме в своем Instagram.

Фото: 10 лет Гильерме в "Локо".

31-летний Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, провел за клуб 222 матча и пропустил 219 голов.

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