Гильерме: "Бразильцы не уважают закон, что надо сидеть дома"

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Гильерме: "Бразильцы не уважают закон, что надо сидеть дома"

Голкипер "Локомотива" и сборной России Гильерме высказался по поводу нарушения самоизоляции в Бразилии. По словам вратаря, бразильцы недисциплинированные.

"Они не уважают закон, что надо сидеть дома. Недисциплинированные. Надо принять это по-серьезному. Они хотят с понедельник потихоньку снимать ограничения. Там растет количество зараженных. Я этого не понимаю. Там умирает очень много людей в день. Проблема: экономика. Все хотят работать. Без работы тяжело заработать деньги. Очень сложно", -  сказал Гильрме инстаграме.

По последним данным, во всем мире коронавирусом больны более 3,4 миллиона человек. В Бразилии около 98 тысяч человек заражены Covid-19.

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