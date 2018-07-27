Гильерме: "ЦСКА еще усилится"

Голкипер московского "Локомотива" Гильерме поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против другой столичной команды ЦСКА.

"В теории обновленный ЦСКА будет слабее, но ЦСКА всегда был силен, неважно, скольких игроков он терял. Да и новых футболистов клуб открывает каждый год. Так что матч будет сложным, вне зависимости от состава, который выйдет на игру. Уверен, что ЦСКА еще усилится, им же в Лиге Чемпионов выступать. Не верю, что конкурент в этом сезоне даст слабину", - цитирует 32-летнего вратаря sport24.ru.

Напомним, Крыховяк в матче за Суперкубок не сыграет. | soccernews.ru