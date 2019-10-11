Гильерме: "Хотим теперь победить Кипр на выезде"
Голкипер сборной России Гильерме прокомментировал разгромную победу своей команды над Шотландией (4:0) в рамках отборочного тура Евро-2020. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Для меня матч был очень спокойным. Первый тайм был непростым, но во втором мы были агрессивнее, поэтому забили. Всегда игра идет легче, если забиваешь первый гол.
Нам осталось набрать одно очко. Хотим теперь победить Кипр на выезде", - сказал Гильерме.
Отметим, что даже в случае ничьей в матче 8-го тура сборная России гарантирует себе выход в финал Евро-2020.
13 октября национальная команда сыграет в гостях с Кипром. Матч пройдет на стадионе ГСП и начнется в 19:00 по московскому времени.
А еще: Кипр одолел Казахстан и сохранил шансы догнать сборную России в отборе Евро-2020 | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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