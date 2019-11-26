Гильерме и Ал. Миранчук - в старте "Локомотива" на матч с "Байером"
Тренерские штабы "Локомотива" и "Байера" огласили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Игра состоится сегодня, 26 ноября, в Москве на стадионе "РЖД Арена".
"Локомотив": Гильерме, Хёведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.
"Байер": Градецки, Рецос, Та, С. Бендер, Бэйли, Демирбай, Венделл, Диаби, Арангис, Фолланд, Беллараби.
"Локомотив" с 3 баллами занимает 3 место в группе D. "Байер" на последней строчке.
Не пропустите: "Локомотив" проиграл "Байеру" в Юношеской лиге УЕФА и потерял шансы на выход в плей-офф| http://soccernews.ru
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