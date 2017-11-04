Гильерме и Эдер пропустят матч с ЦСКА

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин подтвердил, что вратарь Гильерме и форвард Эдер не смогут принять участие в матче 16-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Гильерме и Эдер не сыграют в матче против ЦСКА. Сейчас трудно говорить о сроках их восстановления" - сказал Сёмин.

Напомнима, что матч "Локомотив" - ЦСКА состоится в воскресенье в 15:30 по московскому времени.

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