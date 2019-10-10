Гильерме и Жирков - в старте на матч Россия - Шотландия

Стало известно, кто выйдет в стартовом составе на матч Россия - Шотландия в рамках 7-го тура отбора Евро-2020.



Россия: Гильерме, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Баринов, Оздоев, Жирков, Головин, Ионов, Дзюба.

Запасные: Лунёв, Джанаев, Игнатьев, Беляев, Черышев, Бакаев, Ахметов, Кузяев, Караваев, Комличенко, Чистяков, Петров.

Шотландия: Маршалл, Палмер, Робертсон, Малгрю, Дэвлин, Флек, Снодграсс, Макгинн, Берк, Макгрегор, Фрейзер.

Запасные: Маклафилин, Макгилливрей, Финдлей, Галлахер, Расселл, Форрест, Армстронг, Шенклэнд, Кристи, О’Доннелл, Тейлор.

Матч пройдет сегодня, 10 октября, в Москве на стадионе "Лужники". Начало встречи - в 21:45 (мск).



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