Гильерме из-за температуры пропустил вчерашнюю тренировку "Локомотива"

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Гильерме из-за температуры пропустил вчерашнюю тренировку "Локомотива"

Голкипер "Локомотива" Гильерме не присутствовал на вчерашней тренировке из-за простуды. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Футболист провел день в номере гостиницы с температурой 37,5 градуса.

О том, будет ли голкипер участвовать в сегодняшнем занятие - неизвестно.

На данный момент "Локомотив" находится на сборе в Катаре. Завтра, 5 февраля, "железнодорожники" встретятся со "Спартаком" Кубке Париматч Премьер. 

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