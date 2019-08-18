Гильерме извинился перед игроком "Локомотива", которому он попал в голову
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме извинился перед одноклубником немецким защитником Бенедиктом Хеведесом за удар мячом в голову в матче 6-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:1). От удара немец свалился на газон.
"Упс, и такое бывает. Извини, Бенедикт", - написал Гильерме в своем Instagram.
В результате удара 31-летний Хеведес не пострадал и смог продолжить матч.
"Локомотив" благодаря победе на "Динамо" вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Ростов
|6
|11
|5
|ЦСКА Москва
|5
|10
|6
|Рубин
|6
|10
|7
|Арсенал Тула
|6
|10
|8
|Спартак Москва
|5
|8
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2