Гильерме извинился перед игроком "Локомотива", которому он попал в голову



Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме извинился перед одноклубником немецким защитником Бенедиктом Хеведесом за удар мячом в голову в матче 6-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:1). От удара немец свалился на газон.

"Упс, и такое бывает. Извини, Бенедикт", - написал Гильерме в своем Instagram.

В результате удара 31-летний Хеведес не пострадал и смог продолжить матч.

"Локомотив" благодаря победе на "Динамо" вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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