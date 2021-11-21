Гильерме извинился за поражение от "Ахмата"

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Гильерме извинился за поражение от "Ахмата"Фото: инстаграм Гильерме/Автор неизвестен

Капитан "Локомотива" Гильерме выступил с обращением к фанатам на трибунах после поражения от "Ахмата" со счетом 1:2 в домашнем матче 15-го тура РПЛ 

"У нас все травмированные, красные, желтые карточки. Это просто была не наша игра сегодня. Видите, сколько молодых на поле?

У нас сейчас идет период адаптации к новому тренеру. Я понимаю, вы имеете право с нас требовать. Я просто могу сказать: "Извиняюсь". Но что делать?" — сказал голкипер.

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