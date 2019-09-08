Гильерме: "Казахстан - для меня неудобный соперник"

Голкипер сборной России Маринато Гильерме рассказал, что думает о матче 6-го тура отбора на Евро-2020 с Казахстаном.



"Игра будет очень важной, как и первая с Казахстаном. Для меня это неудобный соперник. Мы играем дома, нам нужны очки. Критику воспринимаю хорошо, однако, если она не по делу - мне все равно", - сказал Гильерме.

Завтра, 9 сентября, в Калининграде состоится матч 6-го тура отбора Россия - Казахстан. Начало - в 21:45 (мск).

Первая встреча команд завершилась разгромом Казахстана (0:4).

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