Гильерме: "Локомотив" может побороться с "Зенитом" за победу"

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме считает, что его команда может победить "Зенит" в матче 15-го тура чемпионата России.

"Каждый сезон мы хотим бороться за победу, но не всегда получается. В каких-то сезонах были близки, в каких-то не очень. Сейчас мы на вершине, и все понимают, что можно реально бороться за лидерство. Сделаем всё, чтобы остаться на том же месте и в конце сезона.

Может, в "Локомотив" мало кто верил перед стартом сезона, потому что мы не сделали таких мощных трансферов, как "Зенит". За нашей подготовкой не следили так, как за подготовкой "Спартака". Все внимание было этим клубам, а мы тихо тренировались и особо не покупали новичков. Но это и не так плохо. У нас осталась команда с прошлого сезона – сыгранная и сплочённая. Мы все друг друга отлично знаем и понимаем с полуслова. Юрий Палыч нашёл правильные сочетания игроков, схему, грамотно проводит замены. Это даёт эффект.

"Зенит" ассоциируется с мощной трансферной кампанией каждый год. Поэтому его всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу", - приводят слова Гильерме российские СМИ.

Напомним, что после 14 туров "Локомотив" и "Зенит" делят 1-2 места в Премьер-лиге.

Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится 29 октября и начнется в 16:30 мск.

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