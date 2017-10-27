Гильерме: "Локомотив" может побороться с "Зенитом" за победу"
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме считает, что его команда может победить "Зенит" в матче 15-го тура чемпионата России.
"Каждый сезон мы хотим бороться за победу, но не всегда получается. В каких-то сезонах были близки, в каких-то не очень. Сейчас мы на вершине, и все понимают, что можно реально бороться за лидерство. Сделаем всё, чтобы остаться на том же месте и в конце сезона.
Может, в "Локомотив" мало кто верил перед стартом сезона, потому что мы не сделали таких мощных трансферов, как "Зенит". За нашей подготовкой не следили так, как за подготовкой "Спартака". Все внимание было этим клубам, а мы тихо тренировались и особо не покупали новичков. Но это и не так плохо. У нас осталась команда с прошлого сезона – сыгранная и сплочённая. Мы все друг друга отлично знаем и понимаем с полуслова. Юрий Палыч нашёл правильные сочетания игроков, схему, грамотно проводит замены. Это даёт эффект.
"Зенит" ассоциируется с мощной трансферной кампанией каждый год. Поэтому его всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу", - приводят слова Гильерме российские СМИ.
Напомним, что после 14 туров "Локомотив" и "Зенит" делят 1-2 места в Премьер-лиге.
Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится 29 октября и начнется в 16:30 мск.
Не пропустите: Бубнов: "Локомотив" - более сыгранная и опытная команда по сравнению с "Зенитом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Без помощи Неймара ПСЖ протестирует переживающую кризис "Ниццу"
-
Два пенальти и удаление за 7 минут: "Реал" с трудом переигрывает "Фуэнлабраду"
-
Топ-30 самых перспективных игроков по версии FIFA 18: часть 1
-
Турнир прогнозов: анонс 15 тура
-
В 1/4 финала Кубка Лиги "Арсенал" сыграет с "Вест Хэмом", "Лестеру" предстоит встреча с "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
Матч "Жирона"- "Реал" может не состояться
-
Ди Мария заинтересовал "Милан"
-
Руководство "Барселоны" провело переговоры с агентом Гризманна
-
Посол Аргентины в России: "Россия полностью гарантируют безопасность болельщикам и туристам на ЧМ-2018"
-
Чиновник: "Барселона" будет играть в чемпионате Испании вне зависимости от судьбы Каталонии"
-
Трезеге получит должность в "Ривер Плейт"
-
Игнатьев верит в победу "Локомотива" над "Зенитом"
-
Асенсио: "Я всегда стараюсь использовать то игровое время, которое мне отводится, по максимуму"
-
Дель Боске расхвалил наставника "Валенсии"
-
ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"
-
Лейла Анна Ли - ведущая, произведшая впечатление на Роналдо и Марадону
-
Без помощи Неймара ПСЖ протестирует переживающую кризис "Ниццу"
-
"Тенерифе" и "Эспаньол" сыграли вничью в Кубке Испании
-
Месси занимает пятое место по средней результативности в Лиги Чемпионов, Роналду - восьмой
-
"Атлетико" интересуется хавбеком "Лацио" Луисом Альберто
-
"Валенсия" - единственный испанский клуб, ни разу не проигравший в этом сезоне
-
"Фуэнлабрада" - "Реал" - 0:2 (обзор)
-
Два пенальти и удаление за 7 минут: "Реал" с трудом переигрывает "Фуэнлабраду"
-
Что с мизинцем Эрика Байи?
-
"Волендам" - ПСВ - 0:2, "Алмер" - АЗ - 0:4 (обзоры)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|14
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|29
|3
|ЦСКА Москва
|14
|25
|4
|Урал
|14
|22
|5
|Спартак Москва
|14
|21
|6
|Краснодар
|14
|21
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Уфа
|14
|18
|9
|Арсенал Тула
|14
|17
|10
|Ахмат
|14
|17
|11
|Ростов
|14
|17
|12
|Амкар
|14
|16
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Тосно
|14
|14
|15
|СКА Хабаровск
|14
|12
|16
|Анжи
|14
|12