Гильерме мечтает завершить карьеру в "Локомотиве"

Фото: твиттер Гильерме\Автор неизвестен

Голкипер московского "Локомотива" Гильерме высказался по поводу своего будущего.

"Я готов играть дальше. Моя мечта заключается в том, чтобы завершить карьеру здесь, в "Локомотиве", я сделаю все, чтобы остаться.

Если со здоровьем все будет в порядке, то я готов играть. Я чувствую, что могу", – сказал Гильерме.

Напомним, что в "Локомотиве" вратарь перешел в 2007 году, а его нынешний контракт с московским клубом истекает уже в конце этого сезона.

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