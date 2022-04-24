Гильерме мечтает завершить карьеру в "Локомотиве"
Фото: твиттер Гильерме\Автор неизвестен
Голкипер московского "Локомотива" Гильерме высказался по поводу своего будущего.
"Я готов играть дальше. Моя мечта заключается в том, чтобы завершить карьеру здесь, в "Локомотиве", я сделаю все, чтобы остаться.
Если со здоровьем все будет в порядке, то я готов играть. Я чувствую, что могу", – сказал Гильерме.
Напомним, что в "Локомотиве" вратарь перешел в 2007 году, а его нынешний контракт с московским клубом истекает уже в конце этого сезона.
Также не пропустите: Левандовски высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Неймар прокомментировал победу в Лиге 1
-
Гильерме мечтает завершить карьеру в "Локомотиве"
-
Левандовски высказался о своем будущем
-
"Бетис" в серии пенальти одолел "Валенсию" в финале Кубка Короля
-
ПСЖ сыграл вничью с "Лансом" и стал чемпионом Франции
-
"Бавария" выиграла у "Боруссии" и стала чемпионом Германии
-
"Интер" обыграл "Рому" в Серии А
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Уотфорд" благодаря покеру Жезуса
-
1
"Арсенал" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ
-
Гвардиола рассказал о ситуации с травмами
-
Рангник высказался о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" может купить форварда "Манчестер Сити"
-
"Боруссия" договорилась о трансфере Адейеми
-
1
Дрогба высказался о нынешней ситуации "Челси"
-
Роберто близок к уходу из "Барселоны"
-
Себальос хочет остаться в "Реале"
-
Тен Хаг рассказал, что будет контролировать трансферы в "Манчестер Юнайтед"
-
Рюдигер перейдет в "Реал"
-
"Манчестер Сити" близок к подписанию Холанда
-
Де Хеа высказался о назначении тен Хага в "Манчестер Юнайтед"