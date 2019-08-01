Гильерме: "Моя мечта - завершить карьеру в "Локомотиве"

Вратарь "Локомотива" Гильерме прокомментировал слухи, которые появлялись вокруг него до продления контракта с московским клубом.

"Предложения были не только от российских команд, но и из Европы - Турция, Италия, Испания. Но я изначально хотел остаться здесь. Уже говорил: моя мечта - завершить карьеру в "Локомотиве". Разговоры о согласованном контракте со "Спартаком" - это всё "бла-бла-бла". "Согласовал контракт", "просил три миллиона, пять миллионов" - это всё неправда.

Между мной и руководством "Спартака" никаких переговоров не было. Предложения, о которых я сказал, между собой обсуждали клубы. Я готов повторить, что никогда не перейду в "Спартак". Я ведь сдержал слово! Хочу играть в России за одну команду, мечтаю завершить карьеру в "Локомотиве". В "Спартак" не перейду", - сказал Гильерме.

Напомним, что натурализованный бразилец 19 июля заключил с "железнодорожниками" контракт до лета 2022 года.

33-летний Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, сыграл 291 матч и пропустил 278 голов.

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