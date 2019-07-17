Гильерме может остаться в "Локомотиве"
Голкипер "Локомотива" Гильерме может остаться в клубе.
По сведениям Betting Insider, "железнодорожники" улучшили условия для вратаря и предложили ему двухлетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать 2,4 миллиона евро в год. Отмечается, что игрок готов перезаключить контракт.
Ранее Гильерме отклонил однолетний контракт с зарплатой 1,9 миллиона евро.
Напомним, что на вратаря сборной России претендуют "Спартак" и "Зенит".
Читайте также: "Спартак" отложил трансфер Гильерме. | http://soccernews.ru
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