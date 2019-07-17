Гильерме может остаться в "Локомотиве"

Голкипер "Локомотива" Гильерме может остаться в клубе.

По сведениям Betting Insider, "железнодорожники" улучшили условия для вратаря и предложили ему двухлетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать 2,4 миллиона евро в год. Отмечается, что игрок готов перезаключить контракт.

Ранее Гильерме отклонил однолетний контракт с зарплатой 1,9 миллиона евро.

Напомним, что на вратаря сборной России претендуют "Спартак" и "Зенит".

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