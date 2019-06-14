Гильерме может перебраться в Европу

Голкипер "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме получил предложение из Европы.

"Гильерме не хочет заключать соглашение на 1,9 миллиона евро в год, по схеме "1+1". У него на руках есть предложение "Спартака" и некоего европейского клуба, однако там заплатят еще меньше, чем в "Локомотиве", - заявил журналист "Спорт-Экспресс".

В минувшем сезоне Гильерме сыграл 42 матча, из них в 17 он сохранил ворота "сухими".

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