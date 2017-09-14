Гильерме: "Мы сегодня могли больше владеть мячом, и процентом владения я недоволен"

Голкипер "Локомотива" Гильерме прокомментировал игру против "Копенгагена" (0:0).

"Ничья - это вполне неплохой результат, поскольку мы играли на выезде. Нам противостоял серьезный соперник. Мы сегодня могли больше владеть мячом, и процентом владения я недоволен, но результат все равно неплох.

Не считаю, что мы устали физически. Тяжелый график, но мы все готовы, привыкли уже так играть. Считаю, что у нас великолепные кондиции. Я не стремился провоцировать болельщиков, затягивая время в концовке. Все время так делаю. Брошенную с трибуны майку не заметил" - приводят слова Гильерме российские СМИ.

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