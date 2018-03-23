Гильерме назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за чемпионство

Голкипер московского "Локомотива" Гильерме назвал главных конкурентов своей команды в борьбе за чемпионство.

"Наши главные конкуренты - "Спартак" и ЦСКА. Думаю, что они будут биться за первое место до последней возможности. Нам с ними уже не играть в этом сезоне. Все зависит только от нас самих. Нужно побеждать, не оглядываясь на конкурентов. Нельзя думать, будто мы уже чего-то добились. Впереди - восемь тяжелых матчей", - цитирует 32-летнего вратаря Чемпионат.

Напомним, Промес высказался о шансах "Спартака" в борьбе за чемпионство. | soccernews.ru