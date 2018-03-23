Гильерме назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за чемпионство

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Гильерме назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за чемпионствоГолкипер московского "Локомотива" Гильерме назвал главных конкурентов своей команды в борьбе за чемпионство.

"Наши главные конкуренты - "Спартак" и ЦСКА. Думаю, что они будут биться за первое место до последней возможности. Нам с ними уже не играть в этом сезоне. Все зависит только от нас самих. Нужно побеждать, не оглядываясь на конкурентов. Нельзя думать, будто мы уже чего-то добились. Впереди - восемь тяжелых матчей", - цитирует 32-летнего вратаря Чемпионат.

Напомним, Промес высказался о шансах "Спартака" в борьбе за чемпионство. | soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
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15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
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