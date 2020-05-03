Гильерме назвал любимых российский вратарей

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Гильерме назвал любимых российский вратарей

Голкипер "Локомотива" и сборной России Гильерме в инстаграме рассказал, кого считает любимым российским вратарем. 

"Кто мне нравится больше? Сафонов из "Краснодара". Максименко тоже. Стабильно играют. Будет становиться больше уверенности", - сказал футболист.

Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

А еще: Гильерме: "Бразильцы не уважают закон, что надо сидеть дома"| http://soccernews.ru
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