Гильерме назвал любимых российский вратарей

Голкипер "Локомотива" и сборной России Гильерме в инстаграме рассказал, кого считает любимым российским вратарем.

"Кто мне нравится больше? Сафонов из "Краснодара". Максименко тоже. Стабильно играют. Будет становиться больше уверенности", - сказал футболист.

Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

А еще: Гильерме: "Бразильцы не уважают закон, что надо сидеть дома"| http://soccernews.ru