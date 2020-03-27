Гильерме назвал причину своего отказа переходить в "Спартак"

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Гильерме назвал причину своего отказа переходить в "Спартак"

Вратарь московского "Локомотива" Гильерме рассказал, почему он не захотел переходить в прошлом году в "Спартак".

"Спартак" предлагал гораздо больше, чем "Локомотив". Почему я не ушёл? Первое - болельщики очень просили остаться. У меня в "Локомотиве" очень красивая карьера – всё, что у меня есть в футболе, мне дали здесь. Уйти в "Спартак" было бы очень некрасиво. Это был сложный период и стресс для меня. Не ожидал, что будет так: думал, ведь столько сделал для клуба, подписание контракта пройдёт намного легче. Я уже многое доказал, но хочу доказывать и дальше, что клубу не надо жалеть о таком решении", - заявил Гильерме.

Напомним, что "Спартак" претендовал на натурализованного бразильца, когда у того подходил к концу контракт с "Локомотивом". В итоге футболист заключил с "железнодорожниками" новое соглашение до 2022 года, при этом потеряв в зарплате 600 тысяч евро - с 2,9 до 2,3 миллионов за сезон.

Ранее Гильерме признался, что в 2007 году переходил в российский клуб из-за денег.

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