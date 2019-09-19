Гильерме назвал причины победы "Локомотива" над "Байером"
Вратарь московского "Локомотива" Гильерме поделился мыслями после гостевой победы над "Байером" в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Главный урок из прошлой ЛЧ - играть надёжно. В том году мы играли так, как в РПЛ, а это совсем другой турнир. Лига Чемпионов это не так, что ты вышел на поле, 15 минут вкатываешься и начинаешь играть. Здесь такого нет, надо сразу включаться.
Сегодня мы вышли по-другому, играли надёжно и собрано. Мы учимся на своих ошибках. Мой сэйв в концовке – моя работа. Я должен спасать команду. Мы смотрели их игру, они владеют мячом. Я был готов, что надо будет выручать. Хорошо, что могу помогать команде.
Сегодня была игра, когда в нашу победу никто не верил. Мы показали всем, что это не так. У нас много потерь - особенно Миранчуки. Мы показали, что можем справляться в такой ситуации. По самоотдаче это была наша лучшая игра, мы оставили всех себя на поле", - сказал Гильерме.
Напомним, что "железнодорожники" выиграли у "Байера" со счётом 2:1 и возглавили группу D, в которую также входят "Ювентус" и "Атлетико".
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