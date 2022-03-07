Гильерме назвал сроки своего возвращения в строй после травмы
Фото инстаграм Маринато Гильерме
Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме сообщил, что процесс его восстановления после операции на голеностопном суставе находится на завершающей стадии.
"Когда вернусь? Думаю, через неделю буду в общей группе. Буду ли готов к ЦСКА? Нет", - сказал натурализованный бразилец.
В текущем сезоне Гильерме сыграл за "железнодорожников" 18 матчей и пропустил 19 голов.
Из-за травмы основной вратарь "Локомотива" не играет с 20 ноября.
Не пропустите: "Локомотиву" грозит техническое поражение в матче с "Химками": названа причина. | http://soccernews.ru
главное
-
Промес вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории "Спартака"
-
Роналду улетел в Португалию перед дерби с "Манчестер Сити". В команде удивлены его поведением
-
Главные новости дня: 5 марта
-
"Милан" победил "Наполи" и возглавил Серию А
-
Потери "Баварии" и "РБ Лейпциг", разгром "Герты": результаты 25-го тура Бундеслиги
Лента новостей
-
"Спартак" и "Динамо" потроллили друг друга после дерби
-
Оливер Кан прояснил ситуацию с продлением контракта Левандовски
-
Гильерме назвал сроки своего возвращения в строй после травмы
-
Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А
-
Ваноли прокомментировал победу "Спартака" над "Динамо"
-
Де Брюйне повторил достижение Азара и Лукаку
-
В Госдуме предложили расширить РПЛ за счёт иностранных клубов
-
Президент "Урала" сделал заявление о будущем украинца Кулакова
-
Стали известны полуфинальные пары Кубка Германии
-
Промес вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории "Спартака"
-
1
Роналду улетел в Португалию перед дерби с "Манчестер Сити". В команде удивлены его поведением
-
Главные новости дня: 5 марта
-
Феерия "Интера", победы "Ювентуса" и "Милана": результаты 28-го тура Серии А
-
"Атлетико" уверенно победил "Бетис" в Ла Лиге
-
Поражение ПСЖ, успех "Монако", феерия "Лилля": результаты 27-го тура Лиги 1
-
"Милан" победил "Наполи" и возглавил Серию А
-
"Монако" Головина победил "Марсель" в Лиге 1
-
Скопинцев оценил шансы "Динамо" выиграть "Золотой дубль"
-
Гвардиола ярко высказался о крупной победе над "МЮ"
-
"Ювентус" потерял Маккенни до конца сезона