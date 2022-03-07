Гильерме назвал сроки своего возвращения в строй после травмы

Фото инстаграм Маринато Гильерме

Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме сообщил, что процесс его восстановления после операции на голеностопном суставе находится на завершающей стадии.

"Когда вернусь? Думаю, через неделю буду в общей группе. Буду ли готов к ЦСКА? Нет", - сказал натурализованный бразилец.

В текущем сезоне Гильерме сыграл за "железнодорожников" 18 матчей и пропустил 19 голов.

Из-за травмы основной вратарь "Локомотива" не играет с 20 ноября.

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