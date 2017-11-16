Гильерме не сыграет против "Анжи"

Голкипер московского "Локомотива" Гильерме не сыграет в матче 17-го тура РФПЛ против махачкалинского "Анжи".

Как информирует Спорт день за днем, 31-летний вратарь "железнодорожников" не успел восстановиться от повреждения сухожилия прямой мышцы бедра, которое он получил в игре группового этапа Лиги Европы против молдавского "Шерифа".

Напомним, Тарасов высказался о предстоящих играх "Локомотива". | soccernews.ru