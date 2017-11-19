Гильерме не сыграет в текущем году
Голкипер московского "Локомотива" Гильерме не сможет выйти на поле в текущем году, информирует СЭ.
По сведениям издания, 31-летний вратарь "железнодорожников" имеет проблемы с сухожилием. Вернуться в строй футболист сможет непосредственно перед стартом подготовки его команды ко второй половине сезона.
Напомним, травму Гильерме получил в игре Лиги Европы против молдавского "Шерифа".
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