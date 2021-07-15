Гильерме - новый капитан "Локомотива" (фото)
Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен
Экс-голкипер сборной России Гильерме сегодня официально был представлен в качестве нового капитана московского "Локомотива".
"Я всегда говорил, что капитан команды – это не просто тот, кто надевает повязку. У нас есть еще ребята, которые уже давно здесь, опытные футболисты, которые тоже должны принимать эту ответственность. Ответственной должна быть вся команда. И это очень важное слово.
Я здесь уже давно, и я надеюсь, что все игроки, которые к нам присоединились, тоже будут настраиваться, как мы.
Мы уже четыре года подряд в топ-3, будет пятый, и мы должны этот путь продолжить. Потому что это наш уровень", – заявил вратарь.
Напомним, что до этого капитаном "железнодорожников" был хорватский защитник Ведран Чорлука, однако после прошлого сезона он завершил карьеру и вошел в тренерский штаб Марко Николича.
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