Гильерме обогнал Черчесова в "клубе Яшина"

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме сохранил свои ворота в неприкосновенности в товарищеском матче с Молдовой (0:0).

Для натурализованного бразильца это 135-я сухая игра в карьере. По этому показателю он опередил Станислава Черчесова (134) и вышел на 15-е место в списке "клуба Льва Яшина".

Напомним, что в данный рейтинг попадают российские голкиперы, сыгравшие не менее 100 матчей без пропущенных голов за сборную и клубы в чемпионате, Кубке страны и еврокубках.

Возглавляет "клуб Яшина" страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев (325).

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