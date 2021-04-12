Гильерме объяснил, почему отращивает длинные волосы

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Вратарь московского "Локомотива" Гильерме рассказал о своих мотивах изменить причёску.

"Хочу поменять стиль, хочу длинные волосы, как у Сергея Овчинникова", - заявил натурализованный бразилец.

В текущем сезоне Гильерме пропустил 34 гола в 31 матче в составе "Локомотива".

Овчинников выступал за "железнодорожников" с 1991 по 1997, а также с 2002 по 2005 год. С командой он выиграл шесть трофеев.

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