Гильерме объяснил, почему отращивает длинные волосы
Фото сайт РПЛ
Вратарь московского "Локомотива" Гильерме рассказал о своих мотивах изменить причёску.
"Хочу поменять стиль, хочу длинные волосы, как у Сергея Овчинникова", - заявил натурализованный бразилец.
В текущем сезоне Гильерме пропустил 34 гола в 31 матче в составе "Локомотива".
Овчинников выступал за "железнодорожников" с 1991 по 1997, а также с 2002 по 2005 год. С командой он выиграл шесть трофеев.
Не пропустите: Гильерме высказался о возможности возвращения в сборную России. | http://soccernews.ru
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