Гильерме объяснил своё решение получить российское гражданство
Вратарь московского "Локомотива" Гильерме рассказал, что побудило его стать гражданином Российской Федерации.
"Не скажу, что было сложно принять это решение. В Бразилии я играл в основном составе полгода. Практически вся моя карьера прошла в России. Эта страна дала мне очень многое не только в профессиональном плане, но и в жизни. Приняв гражданство, я как бы благодарил Россию за всё, что она сделала для меня", - сказал 33-летний голкипер.
Напомним, что Гильерме перебрался в "Локомотив" в 2007 году, спустя восемь лет он принял российское гражданство.
В составе сборной России этнический бразилец провёл 13 матчей и пропустил 10 голов.
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