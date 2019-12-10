Гильерме объяснил своё решение получить российское гражданство

Вратарь московского "Локомотива" Гильерме рассказал, что побудило его стать гражданином Российской Федерации.

"Не скажу, что было сложно принять это решение. В Бразилии я играл в основном составе полгода. Практически вся моя карьера прошла в России. Эта страна дала мне очень многое не только в профессиональном плане, но и в жизни. Приняв гражданство, я как бы благодарил Россию за всё, что она сделала для меня", - сказал 33-летний голкипер.

Напомним, что Гильерме перебрался в "Локомотив" в 2007 году, спустя восемь лет он принял российское гражданство.

В составе сборной России этнический бразилец провёл 13 матчей и пропустил 10 голов.

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