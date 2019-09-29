Гильерме опубликовал фото из раздевалки "Локомотива" после матча с "Зенитом"

Вчера, 28 сентября, "Локомотив" обыграл "Зенит" (1:0) в рамках 11-го тура чемпионата России. После встречи голкипер "железнодорожников" Маринато Гильерме опубликовал снимок из раздевалки команды.

"С победой!!!!!!!", - подписал фото вратарь.

Отметим, что для футболиста этот матч стал 300-м за московский клуб. За это время он пропустил 286 голов, в 113 играх он не пропустил ни одного мяча. В турнирной таблице РПЛ у "Зенита" и "Локомотива" одинаковое количество балов.

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