Гильерме опубликовал фото из раздевалки "Локомотива" после матча с "Зенитом"

Теги маринато гильермелокомотив москвазенит санкт-петербург

Гильерме опубликовал фото из раздевалки "Локомотива" после матча с "Зенитом"

Вчера, 28 сентября, "Локомотив" обыграл "Зенит" (1:0) в рамках 11-го тура чемпионата России. После встречи голкипер "железнодорожников" Маринато Гильерме опубликовал снимок из раздевалки команды.

"С победой!!!!!!!", - подписал фото вратарь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коротко о матче ️ #ЛокоЗенит @masha_dobraya

Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1)

Отметим, что для футболиста этот матч стал 300-м за московский клуб. За это время он пропустил 286 голов, в 113 играх он не пропустил ни одного мяча. В турнирной таблице РПЛ у "Зенита" и "Локомотива" одинаковое количество балов.

А еще: Гильерме провел юбилейный матч за "Локомотив"
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