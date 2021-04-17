Гильерме отреагировал на поддержку фанатов и победу "Локомотива" над "Ростовом"
Фото: инстаграм Маринато Гильерме/Автор неизвестен
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме отреагировал на поддержку болельщиков в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (4:1).
"Всех с победой! Спасибо всем за поддержку, спасибо клубу, болельщикам, игрокам, тренерам и друзьям. К сожалению, справедливость торжествует не всегда. Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке. С моей точки зрения, это единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение 5 лет подряд. Я уверен, что это не повлияет ни на меня, ни на команду. Желание добиться цели значит для нас намного больше, чем все эти грязные игры. Потому что в футбол играют на поле, а не за его пределами. Футбол за рамками матча — это дело посреднических команд. Вперед "Локо", — написал Гильерме в инстаграме.
Напомним, что голкипер дисквалифицирован на два матча за неприличный жест в адрес болельщиков "Спартака" во время матча 25-го тура (2:1).
В нынешнем сезоне 35-летний Гильерме провел за "Локомотив" 31 матч во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Николич прокомментировал разгромную победу "Локомотива" над "Ростовом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" потроллил Кокорина, Урунова и Газизова перед матчем с "Уфой" (фото)
-
Карпин прокомментировал ужасную ошибку Песьякова в матче с "Локомотивом"
-
"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне
-
Шесть российских клубов интересуются Жемалетдиновым и Мухиным
-
"Байер" разгромил "Кельн" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
-
"Челси" победил "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии
-
"Динамо" Киев обыграло "Шахтер" в украинском "класико"
-
"Фиорентина" Кокорина проиграла второй матч подряд
-
"Краснодар" упустил победу над "Зенитом"
-
Гильерме отреагировал на поддержку фанатов и победу "Локомотива" над "Ростовом"
-
"Ювентус" намерен предложить "Барселоне" обмен французами
-
В "Спартаке" сделали неожиданное заявление о будущем Тедеско
-
Карпин высказался о поражении "Ростова" от "Локомотива"
-
"Марсель" добыл домашнюю волевую победу над "Лорьяном"
-
1
Флик объявил о желании покинуть "Баварию"
-
Николич прокомментировал разгромную победу "Локомотива" над "Ростовом"
-
"Ливерпуль" показал, как ван Дейк восстанавливается после травмы
-
Черчесов поддержал дисквалифицированного Гильерме
-
"Бавария" сильнее "Вольфсбурга" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги
-
"Локомотив" крупно обыграл "Ростов", победив в девятом матче подряд