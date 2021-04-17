Гильерме отреагировал на поддержку фанатов и победу "Локомотива" над "Ростовом"

Фото: инстаграм Маринато Гильерме/Автор неизвестен

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме отреагировал на поддержку болельщиков в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (4:1).

"Всех с победой! Спасибо всем за поддержку, спасибо клубу, болельщикам, игрокам, тренерам и друзьям. К сожалению, справедливость торжествует не всегда. Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке. С моей точки зрения, это единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение 5 лет подряд. Я уверен, что это не повлияет ни на меня, ни на команду. Желание добиться цели значит для нас намного больше, чем все эти грязные игры. Потому что в футбол играют на поле, а не за его пределами. Футбол за рамками матча — это дело посреднических команд. Вперед "Локо", — написал Гильерме в инстаграме.

Напомним, что голкипер дисквалифицирован на два матча за неприличный жест в адрес болельщиков "Спартака" во время матча 25-го тура (2:1).

В нынешнем сезоне 35-летний Гильерме провел за "Локомотив" 31 матч во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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