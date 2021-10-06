Гильерме поблагодарил Николича за совместную работу

Теги локомотив москвамаринато гильермемарко николич

Гильерме поблагодарил Николича за совместную работуФото: инстаграм Гильерме/Автор неизвестен

Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме поблагодарил сербского тренера Марко Николича, который вчера покинул пост наставника "железнодорожников".

"Марко, благодарен за возможность работать с тобой. Это было всегда интересно и полезно.

Уверен, что футбол еще не раз сделает так, чтобы мы увиделись. Удачи во всех твоих новых вызовах и спасибо", – написал Гильерме в инстаграме.

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