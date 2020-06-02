Гильерме поделился впечатлениями от первых тренировок "Локомотива" после паузы

Голкипер "Локомотива" и сборной России Гильерме высказался по поводу возобновления тренировок после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Рестарт чемпионата запланирован на 21 июня.

"Мы ждали, когда уже сможем вернуться на работу. Пауза в чемпионате из-за коронавируса была неожиданной. Хорошо, что тренировки возобновились. Мы рады вернуться к работе, делаем любимое дело и соблюдаем все протоколы.

Мы старались держать кондиции домашними тренировками, и это получилось, но тренировки на поле функционально совсем другие. Нужна неделя или дней десять, чтобы привыкнуть к полю", - цитирует игрока официальный сайт "Локо".

Напомним, во время карантина футболисты тренировались в домашних условиях по индивидуальным программам.

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