Гильерме подвел итоги матча против "Ахмата"

Теги локомотив москвамаринато гильерме

Гильерме подвел итоги матча против "Ахмата"

Голкипер "Локомотива" Гильерме подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0).

Отметим, футболист стал лучшим игроком этой встречи. Он отразил пенальти на 85-й минуте.

"Всегда говорю, что самое главное - победить. У нас давно не было побед дома, я рад, что помог команде выиграть сегодня.

Если бы игра закончилась вничью, это было бы несправедливо. Мы хорошо играли, и не хватило чуть-чуть, чтобы забить второй мяч. Этот результат справедливый, мы заслужили победу", - сказал Гильерме в эфире "Матч Премьер".

Благодаря победе "Локомотив" вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: "Сочи" обыграл "Урал" в чемпионате России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Перед матчами турниров УЕФА из-за коронавируса не будут проводиться традиционные рукопожатия

Перед матчами турниров УЕФА из-за коронавируса не будут проводиться традиционные рукопожатия

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Урал Урал 21 25
9 Уфа Уфа 20 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
11 Оренбург Оренбург 20 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Рубин Рубин 21 20
15 Ахмат Ахмат 20 20
16 Сочи Сочи 20 18
Полная таблица

топ-5 тегов