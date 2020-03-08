Гильерме подвел итоги матча против "Ахмата"

Голкипер "Локомотива" Гильерме подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0).

Отметим, футболист стал лучшим игроком этой встречи. Он отразил пенальти на 85-й минуте.

"Всегда говорю, что самое главное - победить. У нас давно не было побед дома, я рад, что помог команде выиграть сегодня.

Если бы игра закончилась вничью, это было бы несправедливо. Мы хорошо играли, и не хватило чуть-чуть, чтобы забить второй мяч. Этот результат справедливый, мы заслужили победу", - сказал Гильерме в эфире "Матч Премьер".

Благодаря победе "Локомотив" вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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