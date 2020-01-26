Гильерме подвел итоги матча с "Чонбуком"

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Гильерме подвел итоги матча с "Чонбуком"

Голкипер "Локомотива" Гильерме прокомментировал ничейный матч с "Чонбуком" (1:1) в рамках первого сбора в Испании. 

"Эмоций много. Это не просто первый матч года - я не играл почти два месяца, очень скучал по футболу. Результат не главное - главное, вернуться на поле и получить удовольствие. Мы проведем на сборах еще много времени. Нужно многое исправить и вернуть игровые кондиции на наш уровень", - сказал вратарь.

В этом сезоне футболист участвовал в 17 матчах РПЛ, 3 из которых провел на ноль.

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